Коррупция вместо демократии? 16.11.2020 16:30 Юрий МИЗИНОВ За рубежом 155 0 Казахстанский журналист Бекжан Идрисов из США о событиях после выборов Похожие материалы: Байден лидирует в одном из двух ключевых для итогов выборов штатов «Если в мирные дни мы не можем сохранить единство народа, то это вызов нашему государству». «Нужна «генеральная уборка» IT-систем». «Казахстан как поле битвы: где США и Китай будут выяснять отношения?». «Саботаж или протест?» Выборы в США: По предварительным данным, Байден опережает Трампа с двукратным перевесом Байден перехватил лидерство у Трампа в колеблющемся штате Мичиган Трамп объявил себя одержавшим «убедительную победу» на президентских выборах