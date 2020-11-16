Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Как в условиях карантина учатся школьники Казахстана с началом второй четверти, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения.

«16 ноября в школах Казахстана началась вторая четверть. В связи с эпидемиологической ситуацией, часть школьников продолжит обучение в режиме онлайн. Так, в образовательных учреждениях столицы школы с контингентом до 300 человек перейдут на новый формат в традиционном режиме. Для школ свыше 300 человек сохраняется формат онлайн-обучения (кроме учащихся дежурных 1-5 классов и международных школ с 1-7 классы, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе)», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В Алматы и Шымкенте со второй четверти в традиционном формате могут учиться только 1-5 дежурные классы, (в международных школах – 1-7), а также малокомплектные школы до 300 мест.

В Акмолинской области на традиционный формат перейдут школы с контингентом до 300 учащихся (за исключением городов Кокшетау, Степногорск и Атбасарского, Бурабайского и Жаксынского районов). В остальных будут функционировать дежурные 1-5 (7) классы.

В Алматинской области согласно постановлению главного санитарного врача области школы с контингентом от пяти до 180 человек переходят на традиционный формат обучения. В остальных случаях сохраняется работа дежурных классов для учащихся 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Эпидемиологическая ситуация на территории Актюбинской области стабильная. Со второй четверти 2020-2021 учебного года в традиционном формате буду работать городские и сельские школы с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах до 15 человек; в школах, где контингент превышает 300 человек, будут действовать дежурные классы по заявлению родителей.

Ученики Атырауской области области продолжат обучение во второй четверти согласно алгоритму первой четверти: традиционный формат – для малокомплектных школ с контингентом до 180 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурные 1-4 классы по заявлению родителей при соблюдении комплектации не более 15 человек.

Аналогичный формат работы – в общеобразовательных учреждениях Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

Городские и сельские школы Жамбылской, Карагандинской и Кызылординской областей с контингентом до 300 учащихся перейдут на традиционный формат при соблюдении численности детей в классах до 15 человек. Также сохранится обучение в дежурных классах с 1 по 5 (7) классы.

В Костанайской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Во второй четверти продолжат работу 336 сельских школ с количеством учащихся до 180 детей, а также дежурные классы начального звена с наполняемостью не более 15 детей в классе.

В Мангистауской области оффлайн обучение школьников проводится только в дежурных 1 классах. Формат обучения школьников со 2 по 5 классы обсуждается на заседании регионального штаба.

В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях наблюдается рост заболевания коронавирусной инфекцией. Во второй четверти возобновят работу 336 школ Павлодарской области и 334 школы СКО с контингентом до 180 детей в одной школе. Также в упомянутых регионах продолжат работу дежурные группы начального звена 1-4 классы с наполняемостью не более 15 детей в классе.

Школы Туркестанской области будут вести образовательный процесс в прежнем режиме – традиционный формат до 180 человек, а также дежурные 1-4 классы.

«26 октября на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана было решено разрешить со второй четверти традиционный формат работы городских и сельских школ до 300 учащихся. Однако окончательное решение принимается главными государственными санитарными врачами регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе», — сказано в сообщении.