Государство продолжит выплату надбавок медикам, задействованным в борьбе с КВИ – Токаев

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Государство продолжит выплату надбавок медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией (КВИ), заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Президент отметил, что государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом», — сообщили в Акорде по итогам совещания по мерам противодействия распространению КВИ в понедельник.

Также Токаев напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер.

«В последнее время рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления граждан», — добавили в Акорде.

Напомним, 21 октября вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил о том, что с 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. При этом, он заверил, что надбавки за риск первой-третьей степени будут выплачиваться до конца 2020 года. 24 октября стало известно о том, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подтвердил планы по «приостановке» социальных выплат медицинским работникам за борьбу с COVID-19. 30 октября вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов выразил мнение, что продолжение выплат за болезни и смерти от КВИ расслабит медработников.