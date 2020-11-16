Внести ясность в вопрос с лекарствами для борьбы с коронавирусом потребовал Токаев

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Внести ясность в вопрос с лекарствами для борьбы с коронавирусной инфекцией (КВИ) потребовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев подробно остановился на вопросах обеспечения медикаментами. Он потребовал внести ясность: что закуплено для медицинских организаций, а что – для аптек, каков в целом запас на складах единого дистрибьютора», — говорится в сообщении по итогам совещания по мерам противодействия распространению КВИ в понедельник.

Как отмечается, правительству совместно с акимами предстоит обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами лечения.

«По моему поручению снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные меры, которые сразу почувствовали на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь, антиковидных. Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с комитетом государственных доходов разобраться в этом вопросе. В целом агентство должно подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе», — поручил Токаев.