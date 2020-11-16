О впечатляющих успехах при разработке вакцины от коронавируса заявил Токаев

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – О впечатляющих успехах при разработке вакцины от коронавирусной инфекции (КВИ) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев еще раз подчеркнул, что любые трудности и кризисы открывают окно возможностей. Есть уже впечатляющие успехи – две отечественные вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания», — говорится в сообщении по итогам совещания по мерам противодействия распространению КВИ в понедельник.

По словам президента, «важнейшая задача Правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину».

«Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект. Важно продолжить работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы текущей сессии парламента на рассмотрение депутатов необходимо внести проект Закона по биобезопасности», — сказал Токаев.

В заключение глава государства призвал всех граждан соблюдать строгую дисциплину, сплоченность и отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам.

«Прежде всего, это необходимо для здоровья казахстанцев. Президент поблагодарил врачей, полицейских, военнослужащих и всех, кто находится на передовой борьбы с пандемией», — добавили в Акорде.