Взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки поручил Токаев

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Отдельного внимания, по его словам, «требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп».

«В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип — «проверяю кого хочу и когда хочу» — не должен применяться», — подчеркнул президент.

Глава государства также поручил обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме.

«Для этого правительству необходимо проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и иных средств индивидуальной защиты. Все противопандемические мероприятия должны быть предельно прозрачными», — добавили в Акорде.