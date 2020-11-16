Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Соглашение о статусе Международной Тюркской академии подписали в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и президент Тюркской академии Дархан Кыдырали подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и Международной Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии. Данное соглашение определяет статус, привилегии и иммунитет академии, а также вопросы, связанные с ее имуществом», — говорится в сообщении в понедельник.

Тюркская академия была создана 25 мая 2010 года. Штаб-квартира международной организации находится в Нур-Султане. Членами Тюркской академии являются Азербайджан, Казахстана, Кыргызстан и Турция, а Венгрия имеет статус наблюдателя.

Напомним, 6 июня МИА КазТАГ сообщало, что власти Казахстана утвердили соглашение о финансовых правилах Тюркской академии.