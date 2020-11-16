Клиника и клинические проявления 16.11.2020 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 119 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 22 Похожие материалы: Бесплатно лечившая людей от COVID-19 клиника проиграла апелляцию СЭС в Алматы Ермурату Бапи вменили участие в несанкционированном митинге Садыр Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах президента Кыргызстана Кто подставил президента? Токаеву доложили о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса