Президент поздравил Асанали Ашимова с 50-летием фильма «Конец атамана»

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил ветерана казахстанской кинематографии Асанали Ашимова с 50-летием фильма «Конец атамана», сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент поздравил актера театра и кино, народного артиста, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова с 50-летием художественного фильма «Конец атамана», получившего признание миллионов зрителей. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что фильм, созданный совместными усилиями талантливого режиссера Шакена Айманова и большого творческого коллектива, занимает особое место в отечественной киноиндустрии и является одним из первых фильмов, снятых в жанре детектива», — говорится в сообщении в понедельник.

В поздравительном письме президента отмечается, что приключенческий фильм «Конец атамана», основанный на исторических фактах, воспитывал подрастающее поколение в духе патриотизма и готовности к защите Родины.

«Вы мастерски сыграли в этом фильме роль чекиста Касымхана Шадиярова. В то неспокойное время вы смогли по-настоящему продемонстрировать отвагу и упорство офицера, ответственного за выполнение порученного ему секретного задания. Вас признали как выдающегося актера не только в СССР, но и во всем мировом кинематографическом сообществе. С большим профессионализмом исполнили свои роли и известные казахские актеры Елубай Умурзаков, Нурмухан Жантурин и Алтынай Елеуова», — говорится в поздравительном письме Токаева.

Глава государства пожелал народному артисту и дальше участвовать в обогащении духовной культуры казахского народа, привносить свой вклад в развитие отечественной кинематографии и театрального искусства.

«В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Асанали Ашимову крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия», — добавили в Акорде.

«Конец атамана» вышел на экраны в 1970 году. Фильм рассказывает об исторических событиях в Туркестане и Синьцзян-Уйгурском районе Китая в 1920-1921 годах – спецоперации ЧК по ликвидации бывшего атамана оренбургского казачества и одного из лидеров Белого движения Александра Дутова.