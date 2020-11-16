Суд обязал Маргулана Сейсембаева лично явиться на процесс против Мухтара Тайжана

Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Бостандыкский районный суд Алматы обязал казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева лично явиться на процесс против политика Мухтара Тайжана, передает корреспондент агентства.

«18 ноября в 14.30 будет очередное заседание суда с Маргуланом Сейсембаевым (по документам, оказывается, именно так пишется его фамилия). На прошлой неделе он не явился в суд, хотя судья передавала через представителя просьбу присутствовать. На вопрос, почему нет Сейсембаева, видимо, очень умный его представитель Асылов Канат ответил, что тот дословно «занят»! Не «заболел», не «отменился самолет», а именно «занят». То есть мы все остальные – адвокаты, судья, люди свободные, а занят только Маргулан (видимо, очередным ютуб-интервью). Естественно, судья Бостандыкского района Алматы Арстанова (Жамиля – КазТАГ) такой ответ сочла «некорректным» и теперь уже официально обязала ответчика Сейсембаева лично присутствовать на следующем заседании суда и ответить на вопросы суда и адвокатов», — сообщил Тайжан в понедельник на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что «несмотря на протесты ответчика, суд идет открыто».

«На следующем заседании (среда) Маргулан будет обязан на стенограмму и протокол официально отвечать на вопросы моих адвокатов по существу его поста обо мне», — добавил Тайжан.

Тайжан в своем иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требует, чтобы Сейсембаев публично опроверг свои утверждения о том, что он помогал политику прокормить семью и оплатил учебу его сына в США, а также о том, что общественник засудил своих близких родственников, плетет политические интриги и ряд других заявлений.

Сам Сейсембаев, согласно его сообщениям в социальных сетях, уже длительное время находится в Украине.