Под прессингом коронавируса и требований социальной справедливости 16.11.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 138 0 Политолог Эдуард Полетаев о дефиците адекватных решений в режиме «здесь и сейчас» Похожие материалы: Токаев и Путин обсудили производство вакцины от коронавируса на территории Казахстана Регулирование может быть хуже коронавируса Еще 42 человека скончались от коронавируса в Казахстане Токаеву доложили о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса Казахстан в ожидании новой волны коронавируса – власти отчитались о мерах по подготовке