Токаев подписал закон по вопросам охраны госграницы и нацбезопасности

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам охраны государственной границы и национальной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», — говорится в сообщении в понедельник.

Ожидается, что закон позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путем развития инфраструктуры и использования специальных технических средств.