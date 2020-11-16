Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал родителей отнестись с пониманием к ситуации с образованием в карантин, сообщает пресс-служба Акорды.

«Родители должны отнестись с терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не должны допустить снижения качества образования», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

По его словам, «необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры по устранению пробелов в образовании».

«Поручаю правительству вместе с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры», — сказал Токаев.