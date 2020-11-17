Nur виляет Otan’ом

Кого переизберут раньше – парламент или президента?

Прогнозы, версии и просто «диванные» рассуждения о предстоящих выборах мажилиса множатся и становятся все более любопытными. В частности, экс-советник Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире одного из интернет-порталов провел на днях весьма впечатляющую агитацию за партию Nur Otan, хотя она еще даже не собирала предвыборный съезд с оглашением окончательного списка своих кандидатов. Стреляный политический воробей не стал озвучивать конкретных цифр, с которыми каждая из шести политсил придет к 10 января. Зато сослался на результаты опроса, проведенного «по методике Гэллапа, который в свое время до десятых процента предсказал победу Рузвельта». Так вот, по словам Ермухамета, за раскрученный, казалось бы, «Ак жол» готовы голосовать всего 5,2 процента респондентов, а за свежеиспеченный «Адал» — и вовсе 1,9 процента. По этому поводу многолетний консильери Назарбаева даже слегка огорчился, поскольку ни одна из заявленных партий, за исключением той, чей партбилет он носит у сердца, рискует не преодолеть проходной 7-процентный барьер. И тогда, мол, все депутатские мандаты достанутся нуротановцам, что не есть хорошо с позиций развития парламентаризма.

А как это будет выглядеть с позиций управляемости страной – особенно если и местные «парламенты» – маслихаты окажутся на 100 процентов заполненными кандидатами от правящей партии? Такое, кстати, возможно даже скорее, чем в случае с мажилисом: ведь акимы регионов подотчетны сразу двум начальникам. Перед президентом они держат ответ как чиновники, а перед Елбасы – как «первые секретари обкомов и райкомов» Нурпартии Казахстана. Все выходит прямо как в известном анекдоте про мартышку, которую угораздило родиться умной и красивой одновременно. Понятно, что «удельные князья» устроят между собой соревнование «кто покажет наивысший процент доминирования Nur Otan», стремясь порадовать вождя. Тем более, что маслихатам предстоит избирать сенат, где при формальном отсутствии партийных фракций по умолчанию правит бал все та же партия…

А теперь вообразим себе, к чему это может привести. По Конституции после избрания нового парламента уходит в отставку правительство. И хотя Казахстану еще далеко до классической парламентской республики, мажилис по новому законодательству не просто дает согласие на предложенные президентом кандидатуры премьера и министров. Теперь депутаты заслушивают программу действий каждого члена правительства – чтобы утвердить ее… или не утвердить. Иначе говоря, в случае чего вчерашний «карманный» парламент сегодня запросто может из вчера еще технической процедуры переутверждения состава кабмина организовать настоящий правительственный кризис – причем, затяжной. Не приходится сомневаться, что президент захочет воспользоваться конституционной возможностью произвести кадровую чистку в кабинете Аскара Мамина. Чем не повод для парламента помериться влиянием с главой государства?

На местах у маслихатов поменьше инструментов для «душения» своих «президентов» — акимов, но тоже способы имеются. Особенно если глава региона «не оправдал доверия партии». Учитывая влияние так называемых «региональных элит», чьими протеже традиционно являются «маслихатмены», теперь последние, получив еще и партийную «крышу», могут выкатить любому акиму изрядную бочку арестантов. Не вспомнив о том, что еще вчера кормились с его ладони – выигрывали тендеры на выгодные госзаказы, к примеру.

Тем более, что в сегодняшнем акимовском корпусе настоящих политических тяжеловесов можно сосчитать на пальцах одной руки. Да и те — кто предпенсионного, а кто и еще более почтенного возраста – уже не сидят, а досиживают в своих креслах. Большинству остальных назначенцев второго президента явно не достает либо аппаратного веса в Центре, либо уважения локальных элитариев. А нередко – и того, и другого.

Все предыдущие годы наша страна, по меткому выражению Анатолия Чубайса, была «подвешена на одного человека», который легко мог взять любого за руку и отвести в свой угол ринга. Теперь этот человек отошел (вроде бы) от оперативного управления, занявшись «партийным кураторством». А совсем скоро дуумвират может превратиться в большую тройку: президент — Елбасы – парламент (читай партия елбасы). Причем, слабейший сегмент в этой трехзвенной цепочке очевиден…

Если г-н Ертысбаев имел в виду именно это, когда говорил, что не хотел бы тотального доминирования Nur Otan, то его легко понять. Ну, представьте: на дворе коронавирус, экономика в кризисе, мало-средний бизнес зализывает раны, выручка от продажи сырья падает. А тут еще парламент никак не утвердит программу правительства – при том, что и депутаты, и министры – члены одной партии. Просто одной ветви власти захотелось показать другой. Кто тут главный. И в провинции та же петрушка – аким-нуротановец в лес, его однопартийцы в маслихате по дрова…

Рано или поздно эти разборки хвоста с собакой в летящем самолете, когда к штурвалу рвется еще толком не обученный коллективный «пилот», могут привести к частичной (а то и полной) потере управляемости страны. Чтобы этого избежать, стоило по-настоящему реформировать законы о партиях и о выборах: снизить необходимую численность рядов для регистрации партии до 3000 человек, а порог прохождения в мажилис опустить хотя бы на пару процентов.

До партийного бума, как в Грузии, Киргизии или Украине, у нас вряд ли дошло бы. Зато и заслуженному Соловью власти не пришлось бы начинать агитационную кампанию своей партии раньше срока, то ли издеваясь над меньшими братьями, то ли: «Берите пример с партии Nur Otan!».

Впрочем, вряд ли он это всерьез. Искушенный полемист, дипломат и царедворец прекрасно знает истинную цену и своей партии, и ее сокрушительному январскому триумфу и уж тем более – ее спарринг-партнерам. А завтра он же сможет убедительно объяснить почтеннейшей публике, почему нам с самого начала был нужен другой парламент (или президент?) и зачем проводить его досрочные перевыборы именно сейчас.

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