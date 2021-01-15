Алматы. 15 января. КазТАГ – «Демонстративная» вырубка деревьев в Алматы продолжается, передает корреспондент агентства.

«После того как на вырубку многолетних краснокнижных деревьев у магазина Sulpak отреагировал президент Токаев и в начале этого года им был подписан новый Экокодекс, были надежды, что демонстративное уничтожение деревьев хотя бы на время прекратится. Но воз и ныне там… У обновленного «Просвещенца» срубленная елочка… что на это скажут в «Казахмысе» и в акимате города? Очередная «санитарная обрезка»?» — написала в пятницу в социальной сети жительница Алматы Сауле Саденова.

Она опубликовала фото срубленной ели на фоне здания корпорации «Казахмыс».

Редакция МИА КазТАГ направила запрос в пресс-службу акима Алматы по данному факту, однако скептически оценивает перспективы получения ответа – острые вопросы, волнующие жителей города, пресс-секретарь акимата Асет Мукажанов, как правило, игнорирует.

Проблема вырубки деревьев актуализировалась после того, как в Алматы у магазина Sulpak были вырублены здоровые деревья. Инцидент вызвал массовое возмущение среди горожан. 24 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование по факту вырубки деревьев на Толе би. В итоге прокуратура сообщила, что начато уголовное расследование, состав правонарушения которого позже был переквалифицирован на часть 2 статьи 339 (незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. 25 ноября очевидец происшествия Диляра Бисенова сообщила, что полицейские, которых она вызвала ночью из-за вырубки деревьев, уговаривали ее пойти домой – в прокуратуре Алматы заявили, что проверяют действия полицейских. Также выяснилось, что вырубленные деревья – это дуб черешчатый, занесенный в Красную книгу, который является редким исчезающим видом.