Алматы. 15 января. КазТАГ – Россия вслед за США начала выход из договора по открытому небу (ДОН), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям», — говорится в заявлении МИД РФ в пятницу.

По заявлению российской стороны, «22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из ДОН».

«Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности. Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — сказано в заявлении МИД России.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки. Он разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Участниками договора вместе с Россией пока еще остаются 34 государства.