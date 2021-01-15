Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Крещенские купания отменили в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима города.

«В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Однако в текущем году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации устанавливать купели в Нур-Султане не будут. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году запрещены», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, богослужения в храмах будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, с обеспечением заполняемости не более 30% и с обязательным запретом на проведение массовых мероприятий.

«В целях недопущения купаний и скопления людей в дни праздника будут организованы усиленные дежурства мониторинговых групп. В настоящее время столица близка к «красной» зоне по коронавирусу», — добавили власти города.