ЕНТ: Узкое горлышко для казахстанской системы образования 15.01.2021 18:00 Евгения САЗОНОВА Общество 1004 0 Общественный деятель Нуркен Халыкберген о реформировании ЕНТ, автономности вузов и равных возможностях для всех абитуриентов Похожие материалы: Токаев подписал поправки по вопросам образования Токаев: Разрабатывается концепция дальнейшего развития пенсионной системы 3 тыс. добровольцев привиты казахстанской вакциной – минздрав Московская биржа стала владельцем более 13% в капитале казахстанской KASE Т300 млрд на «Назарбаев Университет», ТВ, НИШ и другие расходы на 2021 год назвал Ашимбаев