Мамин стал премьером вопреки «отсутствию поддержки» НПК и «Ак Жола»

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Народная партия Казахстана (НПК) отказалась поддержать кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра, передает корреспондент агентства.

«Господин президент, сегодня фракция НПК, к сожалению, не может себе позволить поддержать ваше предложение сохранить на посту премьер-министра Аскара Узакбаевича Мамина, членов его кабинета министров и будет воздерживаться при голосовании», — заявил на пленарном заседании мажилиса в пятницу лидер НПК Айкын Конуров, обращаясь к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Глава НПК указал президенту на его инициативу «Слышащего государства» и сообщил о жалобах избирателей на то, что правительство и местные исполнительные органы «стали формально относиться к своей работе».

«За цифрами отчетов перестали замечать людей и их проблемы. Министры и некоторые акимы отгородились от народа, это ведет к непониманию, а в некоторых случаях – к раздражению со стороны граждан, несет социальную напряженность», — пояснил Конуров.

Воздержалась от голосования и фракция партии «Ак Жол», что, впрочем, не помешало Мамину вновь стать премьером, после нескольких часов пребывания в статусе «исполняющего обязанности».