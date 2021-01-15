Суд в Люксембурге приостановил рассмотрение гражданского дела по иску Стати к Казахстану

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Окружной суд Люксембурга приостановил рассмотрение гражданского дела по иску молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати к Казахстану до окончания уголовного расследования, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«Окружной суд Люксембурга отклонил ходатайство Стати о продлении временного ареста, наложенного в 2017 году. Суд вынес решение в пользу Казахстана и постановил приостановить разбирательство до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что уголовное расследование в отношении Стати продолжается.

«В настоящее время уголовное расследование мошеннических действий Стати в Люксембурге продолжается. Рассмотрев доказательства мошенничества Стати, а также различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, суд пришел к выводу, что «нельзя исключать, что предполагаемое мошенничество могло оказать влияние на размер ущерба по строительству газоперерабатывающего завода». Он также постановил, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданским иском Стати в соответствии с арбитражным решением против Казахстана», — отмечают в минюсте.

По информации ведомства, эксперты пришли к выводу, что Стати получили арбитражное решение мошенническим путем.

«Суд прямо упоминает экспертные заключения судьи Апелляционного суда Свеа Патрика Шольдстрома, профессора Кристофа Шройера, профессора Джорджа Берманна, заключение «Прайсуотерхаус», а также бывшего прокурора США Стефана Касселлы. Все эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством при получении арбитражного решения и продолжают совершать его, пытаясь добиться его исполнения. В частности, Стати сильно полагаются на суды Швеции, однако шведский судья и эксперт Шольдстром пришел к выводу, что «… имеются достоверные доказательства того, что Стати получили арбитражное решение своими действиями и сокрытием в соответствии со шведским законодательством, которые равносильны уголовному мошенничеству», — сказано в сообщении.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года. Минюст Казахстана в апреле 2020 года заявил, что сумму арестованного имущества удалось снизить до $530 млн.