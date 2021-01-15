Экс-ответсек минкультуры и спорта возглавил библиотеку Елбасы

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Директором государственного учреждения «Библиотека Первого президента Республики Казахстан – Елбасы» назначен Бакытжан Темирболат, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы назначен директором государственного учреждения «Библиотека Первого президента Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

Темирболат с июля 2019 года по декабрь 2020 года был ответственным секретарем министерства культуры и спорта, до этого с марта по июль 2019 года временно исполнял обязанности начальника канцелярии президента, а еще раньше – с 2018 года был заведующим общим отделом администрации президента.

Напомним, 14 января Токаев освободил Амерхана Рахимжанова с поста главы библиотеки Елбасы.

1 сентября 2020 года Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь.