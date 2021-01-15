Алматы.15 января. КазТАГ – Акимат задействует полицию для наказания вырубивших ель в районе «Просвещенца» в Алматы, сообщила руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская.

«Акимат разрешение на вырубку не выдавал, да и в принципе на вырубку елей акимат никогда не разрешает, если речь не идет о больном дереве», — сообщила Ливинская редакции МИА КазТАГ в пятницу.

Кто именно вырубил ель, городским властям предстоит выяснить. Как уточнила глава управления, сейчас в район «Просвещенца» выехали специалисты, чтобы оценить ущерб.

«Завтра материалы будут переданы в департамент полиции, во первых, для привлечения виновного лица к ответственности за незаконную вырубку, а во вторых, чтобы обязать его высадить вместо одной вырубленной ели 20 – по закону положена компенсационная высадка», — добавила Лвинская.

Ранее стало известно, что неизвестные вырубили молодую ель в районе «Просвещенца» в Алматы. Фотография срубленного дерева на фоне здания компании «Казахмыс» была распространена в социальных сетях.

Проблема вырубки деревьев актуализировалась после того, как в Алматы у магазина Sulpak были вырублены здоровые деревья. Инцидент вызвал массовое возмущение среди горожан. 24 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование по факту вырубки деревьев на Толе би. В итоге прокуратура сообщила, что начато уголовное расследование, состав правонарушения которого позже был переквалифицирован на часть 2 статьи 339 (незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. 25 ноября очевидец происшествия Диляра Бисенова сообщила, что полицейские, которых она вызвала ночью из-за вырубки деревьев, уговаривали ее пойти домой – в прокуратуре Алматы заявили, что проверяют действия полицейских. Также выяснилось, что вырубленные деревья – это дуб черешчатый, занесенный в Красную книгу, который является редким исчезающим видом.