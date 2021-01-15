Величина прожиточного минимума в Казахстане в декабре составила около Т33 тыс.

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Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума в Казахстане в декабре составила около Т33 тыс., сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2020 года cоставилаТ33 133», — говорится в сообщении бюро.

Согласно статданным, относительно ноября 2020 года величина прожиточного минимума повысилась на 1,2%.

 

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