Кокшетау. 16 января. КазТАГ – Часть земель лесного фонда в Акмолинской области намерены изъять ради строительства трассы, передает корреспондент агентства.

«Перевести земельные участки общей площадью 19,16 га из земель лесного фонда «Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на территории Целиноградского района» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Акиму Акмолинской области кабмин намерен поручить обеспечить предоставление РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» земельный участок «для строительства дороги республиканского значения в рамках реконструкции коридора Центр-Запад по автомобильной дороге «Астана-Аркалык-Торгай-Иргиз-Шалкар» км 19-45».

«При реализации проекта постановления республиканским государственным учреждением «Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возмещается в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере Т2 396 916, убытки лесохозяйственного производства по ставкам платы за лесные культуры в размере Т9 119 472,75, потери древесины в размере 10 132 273,24», — сказано в пояснительной записке, автором которой указан министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.