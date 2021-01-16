Токаев одобрил проект договора с Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи

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Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил проект договора с Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи, передает корреспондент агентства.

«1. Одобрить прилагаемый проект договора между Республикой Казахстан и Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 2. Уполномочить генерального прокурора Республики Казахстан Нурдаулетова Гизата Дауренбековича подписать от имени Республики Казахстан договор между Республикой Казахстан и Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в указе Токаева.

Согласно утвержденному проекту договора, взаимная правовая помощь включает следующие действия:

  1. a) передача документов, повесток и предметов;
  2. b) определение местонахождения или идентификацию лиц и предметов;
  3. c) получение показаний и заявлений;
  4. d) временную передачу лиц, содержащихся под стражей и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы для обеспечения явки или заслушивания;
  5. e) осуществление обыска, изъятия и конфискации;
  6. f) принудительные меры, а также идентификацию банковских счетов и финансовой информации;
  7. g) экспертизу предметов и документов;
  8. h) предоставление информации и доказательств;
  9. i) разрешение присутствия лиц запрашивающей стороны при исполнении запросов;
  10. j) любые другие формы помощи, предусмотренные международными договорами, участниками которых являются стороны.

 

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