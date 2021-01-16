Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил проект договора с Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи, передает корреспондент агентства.

«1. Одобрить прилагаемый проект договора между Республикой Казахстан и Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 2. Уполномочить генерального прокурора Республики Казахстан Нурдаулетова Гизата Дауренбековича подписать от имени Республики Казахстан договор между Республикой Казахстан и Доминиканской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в указе Токаева.

Согласно утвержденному проекту договора, взаимная правовая помощь включает следующие действия: