Министерству обороны хотят поручить передать Нацгвардии РК 500 подствольных гранатометов

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Министерству обороны Казахстана хотят поручить передать Национальной гвардии 500 подствольных гранатометов, передает корреспондент агентства.

«Министерству обороны Республики Казахстан передать вооружение Национальной гвардии Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановлении правительства, подготовленному министерством внутренних дел.

Согласно приложению, речь идет о 500 единицах 40-мм ГП-25, произведенных в 1984-1989 годы. Согласно описанию в интернете, ГП-25 «Костер» – это однозарядные подствольные гранатометы, которые применяются в комплексе с автоматами Калашникова 7,62-мм и 5,45-мм, и предназначенный «для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности». Вместе с тем, по информации сайта «Современное стрелковое оружие», в гранатомет может быть заряжена «несмертельная» граната «Гвоздь» со слезоточивым газом.

В приложении к проекту постановления кабмина указаны войсковые части 31765 в Балхаше (200 единиц) и 31 775 в Караганде (300 единиц). Балансовая стоимость каждой единицы ГП-25 в Балхаше оценивается в документе в Т49 216, а в Караганде – в Т59 786. Таким образом, общая балансовая стоимость указанных гранатометов составляет Т27 779 000.

«Проект постановления правительства Республики Казахстан (далее – проект) разработан в соответствии с пунктом 41 Правил оборота вооружения и военной техники, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года №896. Проект предусматривает передачу вооружения от министерства обороны Республики Казахстан Национальной гвардии Республики Казахстан», — говорится в пояснительной записке, автором которой указан министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Для каких именно целей Нацгвардии, входящей в систему органов внутренних дел, понадобились гранатометы, ни в одном из приложенных документов не указывается.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 26 января на портале «Открытые НПА» сайта электронного правительства eGov.