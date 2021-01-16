Спасатели рекомендовали сельчанам в ВКО запастись водой, продуктами и медикаментами

Усть-Каменогорск. 16 января. КазТАГ – Спасатели рекомендовали сельчанам в Восточно-Казахстанской области запастись водой, продуктами и медикаментами, сообщает Arna Press.

«В Восточном Казахстане 16 и 17 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе наблюдается сильный ветер, в связи с чем спасатели областного департамента по ЧС просят жителей региона соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении в субботу.

По возможности рекомендуется не покидать свои дома и не выезжать за пределы населенных пунктов.

«Будьте готовы к возможному отключению электроэнергии. Если же вы живете в сельской местности, то не будет лишним подготовить двухсуточный запас воды, продуктов, медикаментов, фонарей и свечей, инструмент для уборки снега. Если выйти необходимо, не прячьтесь от порывов ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, не стойте рядом с линиями электропередач», — рекомендовали в ДЧС ВКО.

Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с деревьями, и слабо закрепленными конструкциями. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Если возникла необходимость в помощи спасателей, обращайтесь в службу спасения по телефону «112», — добавили спасатели.

Как отмечается, ранее в селе Шуак Жарминского района порывистым ветром сорвало часть кровли с котельной. Скорость ветра достигала 32 метров в секунду.