Как «неслучайные люди» стали депутатами Алматы от партии Nur Otan – «Отцы и дети», часть 2

Алматы. 16 января. КазТАГ – Редакция МИА КазТАГ ранее уже рассказывала о том, что среди депутатов маслихата Нур-Султана от партии Nur Otan оказались дети и родственники тех, кто занимали или занимают влиятельные посты, а некоторые новоиспеченные депутаты сами прямо сейчас находятся на руководящих должностях, не запрещающих депутатскую деятельность. Схожая ситуация, как выяснилось, наблюдается и в маслихате Алматы.

Например, в составе депутатов маслихата оказался сын заместителя акима Шымкента Ергали Билисбекова – председатель правления АО «СПК «Алматы» Аскар Билисбеков.

Как и в случае с «нур-отановцами» в маслихате Нур-Султана, есть в числе алматинских депутатов и бывший сотрудник спецслужб – это ресторатор (учредитель ТОО «Red Dragon Almaty») Константин Авершин, который работал в комитете национальной безопасности (КНБ) в 2001-2009 годы и дослужился до звания капитана.

Есть в новом составе маслихата и представители Nur Otan от строительного сектора. В их числе депутат VI созыва Амиржан Набиев – директор ТОО «Атрикс-Строй» (указанная компания весной 2020 года была включена акиматом Алматы и прокуратурой в список фирм, не имеющих права привлекать деньги дольщиков). Также в маслихате заседает председатель правления ТОО «Koktem Group LTD» Мурат Адильханов – он депутат предыдущего созыва, и именно ему принадлежит гостиница Qoqtem Grand Resorts, которую летом 2019 года поймали на том, что она сливала грязную воду в Алаколь. Мандат получил и Шухрат Шардинов – генеральный директор ТОО «АЗМК», а его отец – Ахметжан Шаридинов тоже когда-то возглавлял «АЗМК» и… Тоже был депутатом маслихата Алматы – он заседал в составе V созыва.

Из сфер, связанных со строительством и недвижимостью, в новом маслихате Алматы также представлены председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ныне – «Отбасы банк») Ляззат Ибрагимова, директор АО «ДСУ-13» Михаил Грачев, председатель совета директоров холдинговой компании «Айсултан» Ербулат Касымов (также он возглавляет общественный фонд поддержки стратегии президента «Казахстан-2050», был депутатом маслихата c 2018 года), генеральный директор «Жол-Транссервис-2006» Есенгельди Талбидинов и директор DWS group Максим Финогенов.

Как и в столице, а Алматы в маслихате есть среди депутатов и члены Nur Otan от образовательной сферы – это директор КГУ «Школа-лицей №169» Гульжан Бекенова, директор колледжа имени Д. Кунаева Райхан Булекбаева и ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Арман Жудебаев.

От медийной сферы Nur Otan в гормаслихате представляют миллионер Арманжан Байтасов и главный редактор издания «Алматы ақшамы» Кали Сарсенбай.

От бизнес-структур в гормаслихате от «партии власти» представлены также депутат прежнего созыва Кайрат Кудайберген, который запомнился казахстанцам по слезам в прямом эфире в период его заражения коронавирусом, а также учредитель ТОО «Green Works Асель Курманбек, директор «Daco motors KZ» Тау Нурымбек и директор ТОО «Good food KZ» Мухтар Зулеев.

Депутатами Nur Otan от сферы здравоохранения стали главный врач ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» Алмат Кодасбаев и главный врач ГКП «Городская клиническая больница №5» Болат Садыков. Депутатский мандат в гормаслихате Алматы получила и директор центра активного долголетия Алмалинского района и общественного фонда «Күміс ғасыр» Асия Аканова – ее отец – известный деятель в области медицины Айкан Аканов, который дважды был вице-министром здравоохранения Казахстана.

Нельзя не напомнить о вхождении

в состав маслихата оскандалившегося ранее олимпийского чемпиона по боксу Ермахана Ибраимова, вместе с ним в составе «спортивной делегации» Nur Otan представлены гроссмейстер Жансая Абдумалик и паралимпиец – бывший капитан молодежной сборной Казахстана по волейболу Серик Есматов.

Также в маслихат прошли секретарь Общественного совета Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева, руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева и председатель территориального объединения профсоюзов Алматы «Профсоюзный центр» Зауреш Умирбаева.

Из партийных функционеров в маслихате заседает первый заместитель председателя алматинского городского филиала Nur Otan Станислав Канкуров.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты по партийным спискам проходили 10 января с 7.00 до 20.00 по местному времени для всех регионов.