Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На западные регионы будет смещаться циклон с районов Черного моря, который принесет с собой местами осадки в виде дождя и снега, восточная часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона с центром над Новосибирском, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, усиление ветра, низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15, днем -4-6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6, днем +4+6.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +15+17.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 20-25, порывы 30 метров в секунду. Днем +4+9 (на севере -7), ночью -4-9 (на севере -24).

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0+5 (на юге +10+15, на севере -7-12), ночью -5-10.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью 0-5 (на севере -8).

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем и ночью -2-7.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -11-16.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20 (на севере 0+5), ночью 0+5 (на севере -8-13).

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 18 метров в секунду, ночью в Мугоджарском районе порывы 23 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем – гололед. Днем -4-9 (на юго-западе 0), ночью -7-12 (на востоке -15).

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем – низовая метель. Днем -3-8, ночью -10-15 (на востоке -18).

В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -3-8, ночью -11-16.

В Кызылординской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на севере +1), ночью -4-9 (на юге -1).

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5 (на севере -3), ночью -2+3 (на севере -6).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -7-12, ночью -30-35.

В Павлодарской области без осадков. Днем -8-13, ночью -21-26.

«В ближайшие трое суток на большинстве рек республики будут наблюдаться колебания водности, на отдельных реках юга и юго-востока ожидается ослабление ледовых явлений», — предупредили синоптики.