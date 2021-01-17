Четыре вертолета МЧС готовятся передать в оплату акций «Казавиаспаса»

Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – Четыре вертолета министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана готовятся передать в оплату акций АО «Казавиаспас», сообщает корреспондент агентства.

«Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке республиканское имущество с баланса государственного учреждения «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» в оплату акций акционерного общества «Казавиаспас» согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно приложению, речь идет о вертолетах 2020 года выпуска: один Н-130 в комплекте с медицинским модулем, один Н-145 в комплекте с медицинским модулем и два Ми-8АМТ со средствами наземного обеспечения, оборудованием для полетов над водной поверхностью и дополнительным имуществом к вертолету.