В московском аэропорту «Внуково» перед прилетом Навального начались массовые задержания

Алматы. 17 января. КазТАГ – В московском аэропорту «Внуково» перед прилетом известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального из Германии начались массовые задержания, сообщает российские СМИ.

«В аэропорту «Внуково» задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова, они приехали, чтобы встретить Навального», — сообщает новостной Telegram-канал Baza.

Сообщается также и о других многочисленных задержаниях. На видеокадрах, которые распространяются сейчас в интернете, видно, как силовики хватают и уводят людей без объяснения причин. По данным российских СМИ, на территории аэропорта и рядом с ними наблюдается большое количество автозаков, число сотрудников силовых структур исчисляется сотнями.

Сам Навальный ранее вылетел из Берлина и должен прибыть в Москву в районе 19.30 (22.30 по времени Нур-Султана).

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

Юлия Навальная – супруга Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

24 августа стало известно, что российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навального отравили боевым веществом группы «Новичок», который стал известен еще в 2018 году после отравления экс-сотрудника главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлии Скрипаль.

7 сентября Навальный вышел из комы.

К концу 2020 года были опубликованы результаты расследования группы международных журналистов, из которых следует, что отравлением политика, которого большинство экспертов считает главным оппонентом Путина, занималась специально сформированная группа ФСБ. Российские власти не смогли внятно опровергнуть выводы журналистов.