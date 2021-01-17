Алматы. 17 января. КазТАГ – Казахстан второй год подряд оказался худшим в рейтинге минимальных зарплат, сообщает международный скидочный сервис Picodi.

«Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года», — говорится в исследовании.

Для исследования авторы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой.

«Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб (10 буханок), молоко (10 литров), яйца (20 штук), рис (1,5 кг), сыр (1 кг), мясо (6 кг), фрукты (6 кг) и овощи (8 кг). Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нем продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека», — пояснили авторы.

Как отмечается, самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии.

«В этих странах продуктовая корзина составляет от 7% до 7,6% от местной минимальной оплаты труда», — сказано в исследовании.

Из стран СНГ рост минимальных зарплат по сравнению с предыдущим годом отмечен лишь в Узбекистане, Армении и Азербайджане.

«В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки», — уточнили авторы исследования.