Гособвинение просит для бывшего вице-министра энергетики РК Шкарупы 10 лет заключения

Караганда. 18 января. КазТАГ – Суд над бывшим вице-министром энергетики Казахстана Анатолием Шкарупой перешел к прению сторон, передает КазТАГ.

В ходе заседания районного суда имени Казыбек би в Караганде в понедельник государственное обвинение попросило суд приговорить Шкарупу к 10 годам лишения свободы.

Сейчас суд ушел на перерыв.

Напомним, 24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь идет о сумме в Т215 млн.

16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена.

15 июня 2020 года Шкарупа был переведен под домашний арест.