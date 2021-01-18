Два наших футзальных клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, неудача сборной РК по дзюдо, первая в сезоне «зачетная» гонка нашего биатлониста и хет-трик сына главного тренера «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: казахстанцы вернулись ни с чем

Без единой медали вернулась сборная Казахстана с престижного турнира «Мастерс», завершившегося в столице Катара. Хотя поехала она туда сильнейшим составом, в котором были все те, с кем болельщики связывают надежды на успешное выступление в олимпийском Токио.

На снимке; Жансай Смагулов

Лучший результат в составе нашей команды показал Жансай Смагулов (до 73 кг). Одержав победы над соперниками из Франции, Канады и Косово, он вышел в полуфинал, где уступил южнокорейцу Чан-Рим Ану. Последний и завоевал «золото», взяв верх в решающем поединке над трехкратным победителем турниров «Мастерс» японцем Сойчи Хашимото – это было, по сути, повторение финала чемпионата мира 2018-го, в котором тоже победил кореец. А у казахстанца оставался шанс добыть «бронзу», однако он его не использовал, проиграв не очень известному немцу Игорю Вандтке.

Четыре схватки провел на турнире Ерлан Серикжанов (до 66 кг), серебряный призер чемпионата мира 2018-го. Одним из его соперников стал кореец Лим-Хван Ким, обладатель «серебра» ЧМ-2019. Одолев его, наш соотечественник в четвертьфинале вышел на монгола Херлена Ганболда и потерпел поражение. Таким же стал исход его поединка с грузином Важей Маргвелашвили в утешительном раунде. В итоге дележ 7-8 мест. В этой же весовой категории Елдос Жумаканов тоже «споткнулся» о монгольского спортсмена, но уже другого.

В самом легком весе до 60 кг нашу страну представляли наиболее титулованный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов (экс-чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2016) и Гусман Кыргызбаев. Второй дошел до четвертьфинала, но проиграл там французу Валиду Хайару, а Сметов выбыл из борьбы за медали уже после первой схватки. По разу вышли на татами и ни с чем уехали с турнира также Дидар Хамза (до 81 кг) и Ислам Бозбаев (до 90 кг).

По итогам мужских соревнований все золотые медали распределили между собой сборные четырех стран: Южная Корея завоевала три, Грузия – две, Голландия и Франция – по одной (у французов отличился двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Тедди Ринер). Что касается Японии, то от нее были заявлены лишь три дзюдоиста. У сборной соседнего с нами Узбекистана одна бронзовая награда.

Футбол: станет больше, но станет ли лучше?

На заседании исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ) принято решение увеличить в нынешнем году количество участников чемпионата страны в премьер-лиге до 14 клубов. Стоит напомнить, что на протяжении предыдущих восьми сезонов их было 12, а в минувшем году один из них, павлодарский «Иртыш», по финансовым причинам снялся с первенства уже в самом его начале.

Если исходить из спортивного принципа, который КФФ обещает соблюсти, то 12 команд обеспечили себе прописку в премьер-лиге на предстоящий сезон. Это алматинский «Кайрат», костанайский «Тобол», столичная «Астана», карагандинский «Шахтер», шымкентский «Ордабасы», талдыкорганский «Жетысу», кызылординский «Кайсар», петропавловский «Кызылжар», актауский «Каспий», а также «Тараз», «Актобе» и «Атырау» из одноименных городов, Кому отдадут еще два места? Скорее всего, кокшетаускому «Окжетпесу», занявшему последнее место в высшем дивизионе по итогам сезона-2020, и клубу, который будет представлять образованную два с половиной года назад Туркестанскую область.

Биатлон: первое попадание в «топ-30»

Наконец-то казахстанский биатлонист на этапе Кубка мира пробился в «зачетную» зону (по итогам каждой гонки очки в зачет КМ получают 40 сильнейших), причем набрал сразу 12 очков. Это удалось молодому стреляющему лыжнику Александру Мухину на этапе, прошедшем в немецком Оберхофе. В первый гоночный день он показал 29-й результат в спринте. Другой из наших соотечественников, еще более юный Владислав Киреев, который неделей раньше там же, в Оберхофе, вместе с Елизаветой Бельченко финишировал 10-м в малой смешанной эстафете, занял 81-е место.

А вот в женском спринте наши девушки выступили неудачно: Бельченко расположилась на 82-й итоговой позиции (неделей раньше в этой же дисциплине она стала 42-й), а Анастасия Кондратьева и Людмила Ахатова – еще ниже.

В рамках этапа также состоялись «классические» эстафеты. В мужской гонке бежавший на первом отрезке Мухин сумел продержаться относительно недалеко от «авангарда» и сдал смену 13-м. Его партнеры по квартету Киреев, Данил Белецкий и Сергей Сирик проиграли лидерам больше, но, тем не менее, команда показала в целом неплохой для себя результат – 19-е место (среди 24-х), благодаря чему несколько улучшила свои позиции в мужском Кубке наций.

В женской эстафете казахстанский квартет не финишировал, поскольку уже на третьем отрезке допустил круговое отставание от лидеров. В итоговом протоколе наша команда расположилась на 18-й строчке (из 20).

С 13 по 17 января в Италии пройдет еще один этап КМ, после чего запланирован двухнедельный перерыв перед главными соревнованиями сезона – чемпионатом мира, который начнется 9 февраля.

Хоккей: у «легионеров» сбился прицел?

Тяжело сложилась минувшая неделя для «Барыса», хотя он и провел все матчи на родном льду. Казахстанский клуб потерпел два поражения от команд, занимающих лидирующие позиции в Восточной конференции, и одержал трудную победу над одним из аутсайдеров. В итоге он остался на 8-й строчке турнирной таблицы (ниже уже вряд ли опустится), но теперь ему будет сложнее догнать тех, кто располагается выше.

Во вторник казахстанский клуб принимал одного из самых неудобных для себя соперников – казанский «Ак Барс», который к тому же сейчас уверенно занимает первое место на «Востоке». После того, как стартовый период миновал свой экватор, гости открыли счет. Но вскоре Кирилл Панюков сравнял его, а в самом начале второй трети матча он же реализовал численное большинство. Впрочем, болельщики «Барыса» радовались недолго: уже через две с половиной минуты наша команда, пропустив еще два гола, снова оказалась в роли проигрывающей. А сразу после второго перерыва в ее ворота влетела еще одна шайба. Оставшееся время (почти целый период) хозяева льда провели в бесплодных атаках – 2;4. Кстати, из четырех результативных бросков «Ак Барса» два в свой актив записали бывшие игроки казахстанской команды – канадцы Найджел Доус (он провел немало матчей и за нашу национальную сборную) и Патрис Кормье.

Спустя два дня в Нур-Султане гостил уфимский «Салават Юлаев», тоже входящий в число лидеров Восточной конференции. Снова «Барыс» первым – причем опять в середине стартового периода – пропустил гол, снова не только восстановил равновесие, но и вышел вперед, причем на сей раз с разницей в две шайбы, и снова проиграл. Итоговый результат – 3:6. Свой снайперский счет пополнили Кирилл Панюков (четвертый гол за три матча), Якоб Лилья и Никита Михайлис.

Последний стал героем вчерашнего поединка с хабаровским «Амуром», практически лишившимся шансов на выход в «плэй-офф». Напомним, что на предыдущей неделе «Барыс» дважды встречался с дальневосточным клубом на его льду (победа по буллитам и поражение с разницей в четыре шайбы). Вот и на сей раз наша команда встретила серьезное сопротивление. После безголевого стартового периода Михайлис в начале второго дважды поразил ворота соперника. Но гости ответили тем же. А в середине заключительного периода сын главного тренера «Барыса» забил победный гол, тем самым оформив хет-трик, – 3:2.

Кстати, из семи результативных атак нашей команды на прошлой неделе шесть завершили точными бросками доморощенные хоккеисты, тогда как у «легионеров», похоже, сбился прицел.

Футзал: и «Кайрат», и «Актобе» прошли дальше

Оба казахстанских клуба, участвующие в Лиге чемпионов УЕФА, преодолели стадию 1/16 финала. Причем и алматинский «Кайрат», и «Актобе», будучи «сеяными», проводили свои матчи в гостях (при пустых трибунах) – такой выбор они сделали сами.

Особенно порадовал «Актобе». Он играл в столице Греции с местным клубом АЕК, которому многие прочили победу. В первом тайме соперники обменялись голами, а во втором сильнее оказались гости – 5:2. Авторами забитых в ворота греческой команды мячей стали Бекжан Даулетов, Сильва Оливейра, Дмитрий Клочко, Асхат Кульбаев и Нурбек Карагулов.

На снимке: «Актобе» празднует успех

В успехе же «Кайрата», который дважды завоевывал самый престижный клубный трофей Европы, почти никто не сомневался. В Могилеве ему противостоял клуб «ВитЭн» из небольшого белорусского города Орша. До перерыва алматинцы забили три безответных мяча (Савио, Умберто, Диего), после чего сбросили обороты и позволили хозяевам площадки сократить разницу в счете до минимума. Но в концовке Антон Гусаков и Дуглас Жуниор сняли все вопросы о победителе матча – 5:3.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 января.

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