Криминальный авторитет Серик-голова приговорен к 19 годам заключения в Алматы

Алматы. 18 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Серика Джаманаева, известного в криминальных кругах как Серик-голова к 19 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

«Приговором суда Джаманаев признан виновным и ему назначено по совокупности преступлений наказание в виде 19 лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, с отбытием первых пяти лет в учреждении полной безопасности. Судом установлено, что изъятые при обыске по месту его проживания Т1 750 000 и $6 500, нажиты преступным путем и вместе с дорогостоящим автомобилем, приобретенным на преступные средства, конфискованы в доход государства. В его действиях признан опасный рецидив преступлений», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе досудебного расследования остальные подсудимые сотрудничали со следствием, активно способствовали раскрытию преступления, изобличали других участников, в том числе подтвердили руководящую роль организатора преступной группы Джаманаева. В зависимости степени участия им назначены различные сроки наказания от пяти до 10 лет лишения свободы.

«Судом установлено: Джаманаев освободившись из мест лишения свободы в мае 2019 года, создал и руководил организованной преступной группой (ОПГ), куда вошли остальные 10 подсудимых, целью его создания являлось незаконное обогащение путем вымогательства имущества у граждан с применением психического и физического насилия», — сообщает пресс-служба.

По информации суда, в 2019 году Джаманаев и его сообщники заставили директора одного из ТОО оформить Серика-голову партнером и выплачивать ему 10% от доходов, а впоследствии путем вымогательства отобрали у него Т33 млн.

В 2008 году Джаманаев передал потерпевшему Б. для содержания в табуне трех лошадей. Впоследствии Джаманаев был осужден к лишению свободы на длительный срок. В 2019 году Джаманаев освободился из мест лишения свободы и предъявил Б. требование передать ему 84 головы лошадей. Когда потерпевший не смог выполнить это требование, Джаманаев отобрал у него имущество на Т41 млн.

В январе 2020 года Джаманаев узнал, что его умершей племяннице знакомые не вернули долг в размере Т1,2 млн. В связи с чем он избил потерпевших и вымогал Т5 млн. Один из потерпевших в результате побоев скончался.

«Подсудимый Джаманаев вину не признал полностью, а остальные участники преступной группы в судебном заседании дали признательные показания», — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 1 февраля комитетом национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел была пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой вором в законе Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище Серик-голова). Вместе с Джаманаевым были задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы шесть представителей криминальной среды, подозреваемых в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением насилия.

В ходе обысковых мероприятий по местам их проживания обнаружены и изъяты автоматическое и полуавтоматическое оружие, крупная сумма денежных средств, а также предметы, подтверждающие завладение задержанными чужого имущества.