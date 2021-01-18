Сбоями информсистем объяснили очереди в казахстанских ЦОНах

Нур-Султан.18 января. КазТАГ – Сбоями информационных систем объяснила очереди в казахстанских центрах обслуживания населения (ЦОН) пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«Сегодня отдельные информационные системы, задействованные в процессе оказания госуслуг населению, работают со сбоями. В связи с этим, возникло скопление граждан в ЦОНах и автоЦОНах», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как заверили в госкорпорации, на данный момент специалисты устраняют технические неполадки.