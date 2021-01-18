Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«19 января в Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром 19 января ожидается туман», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Восточно-Казахстанской области во вторник местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, утром и днем порывы 23 метров в секунду.

«19 января в Карагандинской области местами ожидается туман. Днем местами низовая метель, ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Западно-Казахстанской области во вторник местами ожидаются туман, низовая метель. В Уральске 19 января ночью ожидаются туман, низовая метель. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«19 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью 19 января ожидается туман, гололед», — предупредили синоптики.