Виды деятельности СЭЗ расширили в Казахстане

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Алматы.18 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2020 году расширен перечень видов деятельности специальных экономических зон (СЭЗ), заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития.

«СЭЗ Turkistan получила право строительства и ввода в эксплуатацию международного аэропорта Туркестана: аэродрома, аэровокзала и взлетно-посадочных полос и управления аэропортами и воздушным движением, работой терминалов, аэропортов, наземным обслуживанием на аэродромах», — сообщили в МИИР в понедельник.

Согласно информации, инвесторы СЭЗ Turkistan до 2043 года освобождены от таможенного, земельного налога, КПН, налога на имущество, НДС. Земля им предоставляется бесплатно.

Также, в 2020 году расширена территория СЭЗ «Морпорт Актау» на 130 га для строительства многофункционального комплекса Aktau Resort Hotel. СЭЗ получил право организации отдыха и развлечений.

Также, в 2020 году расширены территории СЭ З«Астана – Технополис» на 21 га и СЭЗ Qyzyljar на 5 га для строительства многопрофильных больниц.

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Кроме того, расширены виды деятельности СЭЗ «Парк инновационных технологий» (ПИТ) для развития фармацевтическо-медицинского кластера и СЭЗ «Астана – новый город» для производства аппаратов ИВЛ.

 

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