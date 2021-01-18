Оцепленные в день выборов в Алматы требуют привлечь полицию к уголовной ответственности

Алматы. 18 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Члены движения Oyan, Qazaqstan и инициативная группа по созданию Демократической партии Казахстана, заблокированные силовиками на площади Республики в Алматы в день выборов 10 января, намерены добиваться привлечения сотрудников правоохранительных органов к уголовной ответственности, сообщила активист Асем Жапишева.

«Гражданское движение за политические реформы Oyan, Qazaqstan, а также инициативная группа по созданию демпартии будет требовать возбуждения уголовного дела, а также проведения досудебного расследования по статьям 414 (заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), 146 (пытки) и 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК», — сказала Жапишева на пресс-конференции в понедельник.

При это он пояснила, что, по их мнению, они подверглись незаконному задержанию и нарушению их конституционных прав.

«10 января, когда был день парламентских выборов в Казахстане, я, включая активистов гражданского движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan, а также инициативную группу демократической партии Казахстана, вышли на мирное шествие. Во время проведения этого мирного шествия мы были незаконно задержаны и были удержаны людьми в черном с надписью «Полиция», а также сотрудниками акимата, включая также членов партии Nur Otan. Мы удерживались с 11.30 до 22.00. Мы считаем, что этими действиями были нарушены наши права на личную свободу, на свободу от пыток, на свободу передвижения, а также свободу мирных собраний, гарантированных Конституцией Республики Казахстан», — пояснила активист.

При этом она подчеркнула, что если бы для задержания имелись законные основания, их бы доставили в отдел полиции. Также Жапишева сообщила, что их лишили возможности получить правовую помощь, так как защитников под угрозой задержания не подпустили к заблокированным участникам шествия.

В свою очередь, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис отметил, что согласно международным стандартам, кеттлинг используется исключительно с целью пресечь насильственные действия, а к мирным протестующим он не применяется. А та ситуация, в которой оказались заблокированные активисты, является фактическим задержанием.

«Еще в 2012 году было принято постановление Верховного суда Республики Казахстан, касающееся понятия «фактическое задержание». Потом это определение было включено в 2014 году в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно этим двум документам, «фактическое задержание» – это ограничение свободы задержанного лица, включая свободу передвижения, принудительное удержание в определенном месте, принуждение пройти куда-либо или остаться на месте, которое ограничивает личную свободу человека с момента с точностью до минуты, когда такое ограничение стало реальным. То есть, то, что происходило с этим двумя группами протестующих на площади Республики, является фактическим задержанием», — сказал Жовтис.

По его словам, оснований для задержания также не было, так как не было ни уголовного, ни административного дела, задержанные не являлись подозреваемыми, они не были доставлены в отдел полиции, их процессуальный статус не был определен.

«Никаких уголовных дел против них не было, никаких оснований их задерживать не было, и соответственно, это было заведомо незаконное задержание, за которое следует уголовная ответственность по статье 414 УК РК. Если это было административное задержание, оно тоже ограничено порядком и сроками. Такое задержание не может длиться более трех часов, о нем должен быть составлен протокол об административном правонарушении и об административном задержании», — пояснил правозащитник.

Кроме того, он отметил, что в действиях правоохранительных органов имеются признаки злоупотребления должностными полномочиями.

«Очевидно, что люди, которые это осуществляли, прежде всего, начальники полицейских и СОБРа, которые окружили этих людей, в их действиях усматриваются признаки состава преступления под названием «злоупотребление должностными полномочиями». Полномочий на такое задержание у них не было», — отметил он.

Также правозащитник напомнил, что Казахстан является участником конвенции против пыток и других видов жестокого обращения и наказания.

«Все, что там происходило, имело отношение к жестокому обращению, граничившему с пытками. Поскольку люди находились на морозе длительное время, без еды, без возможности отправить естественные нужды в состоянии фактически задержанных со значительным превышением сроков, которые установлены законы», — добавил Жовтис.

Напомним, выборы в мажилис и маслихаты по партийным спискам проходили 10 января с 7.00 до 20.00 по местному времени для всех регионов.

11 января миссия наблюдателей ОБСЕ заявила о том, что на парламентских выборах в Казахстане отсутствовала подлинная конкуренция. Кроме того, международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана. Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на выборах явные признаки вброса бюллетеней. 14 января США выразили обеспокоенность выводами ОБСЕ о выборах в Казахстане. Общественный фонд (ОФ) «Еркіндік қанаты» тоже заявил о том, что 10 января прошли одни из самых тяжелых и несправедливых выборов в истории Казахстана.

По данным ЦИК, а также по результатам Exit poll, победу одержала партия Nur Otan (76,49% голосов по итогам подсчетов Центризбиркома). По официальной версии, необходимый порог для вхождения в мажилис набрали также Народная партия Казахстана (10,94%) и демократическая партия «Ақ Жол» (9,2%). 11 января были названы и депутаты мажилиса VII созыва от Ассамблеи народа Казахстана.

13 января ОО «Независимые наблюдатели» заявило о том, что явка на выборах составила 15% (а не более 63%, как утверждает Центральная избирательная комиссия), причем 12% бюллетеней были испорчены избирателями. По данным Лиги молодых избирателей (ЛМИ), порог в 7%, необходимый для прохождения в мажилис, на прошедших парламентских выборах преодолели все партии, а Nur Otan, вопреки официальным данным, набрал менее половины голосов.

Выборы сопровождались многочисленными фактами давления на независимых наблюдателей и активистов. Так, об оказываемом давлении ранее сообщили наблюдатели от Лиги молодых избирателей, от общественного фонда «Ел Дауысы», а также от фонда гражданских инициатив Q-Adam.

Также сообщалось, что митингующих в Алматы силовики удерживают в мороз, среди них кормящая мать, сообщалось также про факты обморожения. Двое часами удерживавшихся силовиками активистов были госпитализированы с подозрением на обморожение.

15 января состоялась первая сессия парламента нового созыва, на которой депутаты принесли присягу и определили спикера мажилиса.

О каких еще проблемах и нарушениях известно в день выборов в мажилис, читайте в соответствующем материале агентства КазТАГ.