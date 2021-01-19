Находящийся в заключении земельный активист Макс Бокаев заявил отвод судье

Атырау. 19 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Находящийся в заключении известный земельный активист Макс Бокаев в ходе рассмотрения вопроса о его переводе под административный надзор заявил отвод судье в связи с отказом допустить на заседание наблюдателей и журналистов, сообщила адвокат Жанар Сундеткалиева.

«В 15.30 процесс начался. Были подключены 15 наблюдателей, журналисты. Но связи с учреждением не было и суд отложил процесс, на 16.30 назначил выездное заседание. Мы поехали в учреждение, там было заявлено ходатайство о том, чтобы процесс был открытый, гласный, чтобы были допущены наблюдатели. Но так как там режимный объект и карантин, туда не допустили бы и тогда попросили отложить процесс на другой день до восстановления связи. Судья отказал. Тогда Макс Бокаев заявил отвод судье, и процесс отложили до разрешения данного вопроса», — сообщила Сундеткалиева агентству КазТАГ во вторник.

Адмнадзор предполагает смягчение режима наказания – в частности, осужденному нужно лишь соблюдать ограничений, связанных с местом проживания, перемещением (не выезжать из города и страны, не выходить из дома после установленного времени и так далее), а также регулярно отмечаться в органах пробации.

Напомним, 28 ноября 2016 года суд в Атырау приговорил активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор 4 февраля.