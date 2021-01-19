«Голощёкин заценит»

Кто подталкивает казахов к войне с Россией?

Самая интересная книга, которую я прочитал за последние месяцы – «Смерть экспертизы» Тома Николса. Автор подробно разбирает один из главных феноменов нашего времени: люди перестали ценить мнение специалистов и охотно верят во всякую чушь. То есть, конечно, и раньше многие верили. Но 30-40 лет назад хотя бы существовала более или менее стройная иерархия знаний. Существовал как массовое явление добросовестный читатель, понимавший, что такое источники и научные авторитеты. В то время ещё высмеивали наглых профанов. Да они и не мешались в серьёзные разговоры. Мухи были отдельно, котлеты отдельно. А потом всё запуталось. Почему? Куда нас ведёт новая ситуация? Подробней о книге «Смерть экспертизы» я, наверное, напишу в другой раз, а сейчас вспомнил её по конкретному случаю. Посмотревши фильм казахского режиссёра Марины Кунаровой «Плач Великой Степи». Фильм рассказывает о голоде 1932-33 годов и номинирован на «Оскар». И вот в этом фильме злодей по фамилии Ермаков показывает своим подельникам «резолюцию» главного казахстанского начальника Голощёкина. Потом зачитывает её вслух. «Резолюция» ни больше ни меньше предписывает «уничтожить казахскую интеллигенцию» и «лишить казахов истории».

Надо ли объяснять, что этой «резолюции» не было в природе и быть не могло? Или не надо? Почему же ни один мускул не дрогнул на лице казахской исторической науки? Ни один желвак не шевельнулся, ни один мешок под глазом не задёргался? Наверное, потому, что Марина Кунарова художник и так видит. Кстати, эту «резолюцию Голощёкина» у неё в фильме таскал в своей сумке районный уполномоченный! Наверное, чтобы читать аульным жителям.

В фильме Кунаровой русские кровавые пьяницы устраивают казахам голодомор и геноцид. Бледнолицые варвары только и делают, что глушат водку и вешают казахов. А в перерывах пытают их в залитом кровью кабинете. Плохие русские убили немногочисленных хороших русских и морально разложили отдельных нестойких степняков. Сделали их своими подручными.

Это кино учит ненависти. Натравливает на врага. С чем можно сравнить произведение Марины Кунаровой «по модулю», по заряду? Во время войны с Гитлером советские режиссёры снимали для бойцов и тружеников тыла пропагандистские фильмы – кстати, в Алма-Ате. Нацистских солдат в таком кино изображали конченными мерзавцами. Они терзали беззащитных. Они вызывали у зрителей не только гнев, но и физическую брезгливость. Они, в общем, были не совсем люди. Именно таким в фильме «Плач Великой Степи» предстаёт перед нами главный русский «герой» Ермаков. А тот эпизод, в котором молодая казахская мать, убежавшая в степь от коллективизаторов, оставила свою кроху на съедение волкам, чтобы спасти второго ребенка и собственную жизнь – пробивает простодушного зрителя до самых глубин души и закрепляет у него в сердце: это всё из-за НИХ, из-за русских! Это ОНИ виноваты!

Люди, я хочу понять: режиссёр Марина Кунарова – она что, готовит казахов к войне с Россией?

Или вот ещё один большой художник, Жанболат Мамай. Он рассказывает страшные сказки о том, будто во время коллективизации для подавления восстания степняков сталинский режим использовал авиацию. И что один лётчик, который бомбил с воздуха этих несчастных, получил звание Героя Советского Союза. Для чего Жанболат это делает? Зачем он бессовестно лжёт? Не знаю. Глупые люди ему верят. Другие, умные и осторожные, помалкивают. Предпочитают держаться подальше и от Мамая, и от опасной темы.

Наверное, когда-то будет снят честный горький фильм о тех событиях. Он расскажет, как русские, украинские, грузинские, армянские, казахские большевики (те самые, чьими именами названы проспекты в ваших городах), вместе наломали дров с этой проклятой коллективизацией. По всей стране наломали. А потом принялись исправлять положение. И постепенно исправили. Но пока выходят вот такие агитки. Топорно сработанные. В фильме Кунаровой сталинские палачи иногда разговаривают на языке наших современных тинейджеров: «Голощёкин заценит» и т.п. При этом агитка вполне грамотно вписана в те лекала, каким обязан соответствовать постсоветский фильм, претендующий на пупса американской киноакадемии. Русские в таком кино должны быть варварами, несущими смерть и рабство окрестным народам. Русских надо расчеловечить.

По большому счёту создатели подобных фильмов обслуживают наших геополитических противников. Тех, что продают Казахстану самолёты-разведчики с полным фаршем и мечтают разместить военные базы недалеко от Оренбурга и Барнаула. Мы с вами, дорогие соседи, для американцев всего лишь расходный геополитический материал. От жителей Сербии, Ливии или Ирака отличаемся только одним обстоятельством: у России есть ядерное оружие. Поэтому бомбить Москву как Белград или Багдад американцы не решатся. Выяснять отношения с Россией они будут на территории третьих стран. Попробуйте угадать, о каких именно странах идёт речь.

Собственно, уже выясняют. На Украине всё начиналось похоже: там с каждым годом сильнее попрекали Россию и «москалей» голодомором. Обязали местных русских учить мову, насаждали в школах и вузах историю великих древних укров, заставляли снова и снова повторять, что Россия гадкая кровавая империя. А когда украинские нацики вошли во вкус, и в Киеве начались большие потрясения, всё это пошло у русских горлом. Отделился Крым, на Донбассе заварилась кровавая каша, и до сих пор она не расхлёбана. Многие украинские патриоты, из тех, что поумнее, сегодня крепко чешут в затылке.

Но Украина всё-таки Европа. Хотя и очень восточная. В Азии, если от бла-бла-бла дойдёт до дела, всё будет ещё жёстче. Сразу после первого русского погрома. Хочу ошибаться, но вероятность такого погрома совсем не нулевая, и кино, снятое в погоне за «Оскаром», добавляет драматическому сценарию шансов. А если антиросийская агитка госпожи Кунаровой получит американского пупса, шансы возрастут многократно. Агрессивная русофобия как бы пройдёт международную сертификацию.

Да, чуть не забыл. В фильме «Плач Великой Степи» есть ещё одна странная линия. Не до конца мне понятная. Дело в том, что Филипп Исаевич Голощёкин, главный русский начальник в Казахстане тех лет, которого по ходу своих злодеяний часто упоминают пьяные палачи, на самом деле еврей. В 1918 году он участвовал в расстреле царской семьи (фильм постоянно даёт отсылку к этому событию). Вообще, представители многострадального еврейского народа сыграли в том расстреле довольно значительную роль. Это если аккуратно формулировать. Ермаков, тоже принимавший участие в злодеянии и добивавший раненых, был по фильму всего лишь шестёркой всемогущего Филиппа Исаевича. «Товарищ Голощёкин, ваш приказ выполнен!» – докладывает Ермаков, закончив расправу в подвале Ипатьевского дома. Педалирование этой темы придаёт казахскому фильму, заточенному на одобрение в том самом Голливуде, неожиданную дерзкую глубину.

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