Концентрация загрязнений в воздухе Алматы значительно превысила опасный уровень

Алматы. 19 января. КазТАГ – Концентрация загрязнений в воздухе Алматы значительно превысила уровень, опасный для организма человека, передает корреспондент агентства.

«Какой-то нереальный трэш творится в городе. Значения (PM2.5, мелкодисперсных взвешенных частиц в микрограммах на кубометр – КазТАГ) выше 500 в центре встречаются нечасто. Страшно выходить наружу. Берегите себя. Никто кроме нас нам не поможет», — написал на своей странице в социальной сети во вторник эколог Павел Александров, реализующий проект AirKaz.Org.

Согласно приведенной карте Алматы, в отдельных районах города 19 января были зафиксированы значения PM2.5 в 480, 503 и 508 мкг/кубометр, при средних значениях для этого времени года в районе 100-120 PM2.5, которые, вместе с тем, тоже считаются довольно высокими.

Главная опасность PM2.5 в том, что они накапливаются в организме человека постепенно и последствия от их накопления начинают сказываться лишь со временем.

«Симптомы «отравления» РМ2.5 будут проявляться незаметно: запыхался на несколько ступенек раньше, чем обычно, иногда ноет в груди, сердце колотится чаще и так далее. Организм потихоньку изнашивается от грязного воздуха, но резкого ухудшения самочувствия нет. Негативный эффект не мгновенный, а отложенный. Но от этого не менее серьезный. Основная опасность РМ2.5 заключается как раз не в резких скачках концентрации, а в хроническом влиянии этих частиц на организм. В день среднестатистический городской житель вдыхает 200 миллиардов частиц РМ2.5. Половина из них откладывается в легких. Одна такая доза обойдется без серьезных последствий. Но со временем отложения РМ2.5 в организме перевалят за критический уровень, и тогда все может стать намного хуже», — говорится в описании последствий вдыхания РМ2.5.

Напомним, ранее Павел Александров в интервью КазТАГ сообщил, что уровень загрязнения воздуха в городах Казахстана превышает допустимые нормы в 8-10 раз, что представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.

9 января КазТАГ сообщал, что Казахстан занял второе место в мировом рейтинге стран с наихудшим качеством воздуха.