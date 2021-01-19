Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане банк может заблокировать счет клиента при неуплате налогов, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Согласно статье 27 закона «О платежах», на банковский счет клиента могут быть наложены ограничения на проведение расходных операций на основании распоряжений уполномоченных госорганов или должностных лиц (неуплате налогов, ведении следственных работ, наличии подозрений на мошеннические операции)», — говорится в сообщении агентства во вторник.

Также казахстанец может не получить денег со своего счета в банке из-за судебных актов и постановлений судебных исполнителей, санкционированных прокурором, а также на основании информации комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов об организациях и физических лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Согласно информации, банк-эмитент может заблокировать платежную карточку, если ее владелец сообщил об утере, краже или несанкционированном использовании или если держатель «пластика» не исполняет договор о выдаче платежной карточки.