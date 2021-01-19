«Имитация модернизации. Чего ждать от новых политических реформ?». «Мамин остался, поскольку устраивает все политические силы страны». «Вакцинация российским «Спутник V» начнется 1 февраля в Казахстане». «Бии Туркестанской области как проявление народной демократии?»

Сетевой Казахстан 19 января 2021г.

QMONITOR . KZ . «Имитация модернизации. Чего ждать от новых политических реформ?» — За последние несколько недель президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ, как минимум, трижды (на вручении наград ко Дню независимости 14 декабря, во время встречи с председателем сената 29 декабря и в своей январской статье «Независимость превыше всего») пообещал продолжить процесс политической модернизации. Такая настойчивость, по идее, должна вселять надежду на то, что грядут действительно серьезные преобразования, а не просто набор «косметических мер». Но, увы, прогнозы экспертов Данила БЕКТУРГАНОВА, Данияра АШИМБАЕВА и Виктора КОВТУНОВСКОГО, которых мы попросили поделиться их видением предстоящих шагов, далеки от оптимистичных.

«Какие уроки стоит извлечь из экономического кризиса 1990-х?» — Разворачивающийся на наших глазах глобальный экономический кризис некоторые сравнивают с Великой депрессией. Некоторые казахстанские аналитики говорят о возможном возвращении реалий 90-х годов прошлого века. Мы попросили эксперта Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК Радика ТЕМИРГАЛИЕВА рассказать о самом трудном периоде в истории независимого Казахстана и о том, какие уроки можно извлечь из этого исторического опыта современным казахстанцам.

IA — CENTR . RU . «Аскар Мамин входит в лигу «премьеров-тяжеловесов»» — Аскар МАМИН стал третьим премьер-министром Казахстана из шести руководителей правительства страны в XXI веке, которым удавалось сохранять за собой этот высокий пост даже после очередных электоральных кампаний. Нынешний премьер пока уступает двум таким долгожителям по сроку службы. Однако трудности, с которыми столкнулся его кабинет министров в 2020-м годах, пожалуй, являются беспрецедентными для исполнительной власти страны. Как оценить результаты Мамина на фоне исторических достижений его предшественников и стоит ли сегодняшнему премьеру у них поучиться?

365 INFO . KZ . «Мамин остался, поскольку устраивает все политические силы страны» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ и не ожидал увидеть на посту главы кабмина другого политика. И объяснил, почему — Изначально разговор о смене правительства и не стоял. Фигура Мамина устраивала практически всех. Надо понимать, что это один из наиболее эффективных и сильных премьер-министров. Особенно на фоне своего предшественника. Он удачно выглядит еще и тем, что помимо прочего хорошо разбирается и вникает в дела всех блоков, которые к нему относятся. Видно взаимодействие на уровне вице-премьеров. Координация работы правительства в целом неплохая.

«Казахстанская вакцина будет дорогой из-за сложной технологии» — Иммунолог, президент Академии профилактической медицины Алмаз ШАРМАНОВ пока затрудняется говорить о безопасности и сроках массового производства казахстанской вакцины. Это связано с дефицитом информации о KazCOVID-in: — Она является инактивированной вакциной. Это испытанная технология. Ее часто применяли для разработки других вакцин. KazCOVID-in прошла первую и вторую фазу клинических испытаний. Сейчас проводится третья фаза на 3 тыс. волонтерах. Если все пройдет успешно, вакцина будет готова примерно в марте-апреле 2021 года.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Вакцинация от коронавируса российским «Спутник V» начнется 1 февраля в Казахстане» — Сообщил министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. До конца года планируется вакцинировать до 6 миллионов казахстанцев.

VLAST . KZ . «Обновленный мажилис: меньше чиновников, больше общественников» — Все партии, включая правящую, шли на парламентские выборы под лозунгом обновления. С ним вышла неувязка – в мажилис прошли те же три политические силы, что заседали в нем предыдущие девять лет. Обновление провели внутри – ровно 70 процентов нынешних депутатов – новички в парламенте. В новом составе больше политологов, журналистов и общественников, чем когда-либо и гораздо меньше бывших чиновников. Vласть рассказывает о лицах нового мажилиса.

NOVGAZ.COM . «Ахат Ибраев: «Ни Хиросима и Нагасаки, ни Чернобыль не идут с Семипалатинским полигоном ни в какое сравнение»» — В интернете продолжается бурное обсуждение первого в Казахстане политического триллера «Полигон». Как заметил в интервью режиссер-постановщик фильма Ахат ИБРАЕВ, история полигона еще не закончена — Мне также было любопытно показать взаимоотношения Назарбаева и Сулейменова. Один – политический лидер, другой – общественный. И вот эти два человека до сих пор продолжают быть во главе происходящих в стране процессов. Тот же Сулейменов по-прежнему влиятелен, к его слову прислушиваются, принимают безоговорочно или беспощадно критикуют, но слушают. Вообще, снять кино о давно ушедших исторических личностях может любой, снять же картину о живых и продолжающих действовать и влиять людях – тот еще квест, я через него прохожу прямо сейчас. Но, повторяю, это художественный фильм, мой собственный взгляд. Имеет ли он право быть высказанным – решать зрителям.

AZATTYQ . ORG . ««Доверяем больше, чем депутатам». Бии Туркестанской области как проявление народной демократии?» — В некоторых селах Туркестанской области есть люди, неформально представляющие население. Официально их никто не регистрирует и мандата им не выдает, но местные называют их «биями», и они вместе с официальным руководством участвуют в решении проблем села. «Доверяем им больше, чем депутатам, потому что сами их выбираем», — говорят сельчане. В акимате района их характеризуют как «членов общественного совета». Звучат и мнения, что эти люди олицетворяют собой форму народного местного самоуправления.

««Это пытки». Полицейская тактика «кеттлинг»: где применяется и как трактуется?» — В день выборов полиция Алматы оцепила мирных демонстрантов и продержала их весь день на морозе без еды, воды, возможности сходить в туалет. Откуда появился этот полицейский метод под названием «кеттлинг»? Используется ли он в других странах? Не является ли эта тактика удержания протестующих пытками? Азаттык объясняет, где возник кеттлинг, как его используют за рубежом и чем он отличается от полицейской тактики, примененной в Казахстане.

SPIK . KZ . «Спасут ли Казахстан от безработицы бюджетные миллиарды?» — Не только астрологи и разного рода ясновидящие, но и серьезные политические и финансовые аналитики прогнозируют массовый рост безработицы во всем мире в течение ближайших нескольких лет… Об этом – наш разговор с аналитиком Wall Street Invest Partners Данияром ДЖУМЕКЕНОВЫМ — В части принятия антикризисных мер Казахстан выгодно отличается от многих других стран. В частности, речь идет о масштабной поддержке наиболее уязвимого к карантину малого и среднего бизнеса в рамках таких программ, как «Дорожная карта бизнеса», «Экономика простых вещей», «Енбек» и другие… Говоря о борьбе с безработицей, нельзя не упомянуть программу «Дорожная карта занятости». Что касается эффективности этих программ, то основная проблема здесь заключается в том, что чиновники, по всей видимости, сами не способны должным образом ее оценивать.

FORBES . KZ . «Раимбек Баталов: Мы предлагали 6% налогов на фонд оплаты труда. На это никто не пошел» — Глава «Форума предпринимателей Казахстана» перечислил, какие реформы в сфере налогообложения нужны малому и среднему бизнесу — Идея ввести регулирование «с чистого листа», считаю, хороша и своевременна. Все эти перегруженные нормативы несут в себе прямую коррупционную составляющую. Большинство нормативов – в HoReCa, строительстве, сфере услуг и т.д. тянутся еще с советского времени, уже морально и технологически устарели и их пора менять.

TENGRINEWS . KZ . «Алмаз Шарман, Юрий Пя и другие известные медики предложили программу модернизации здравоохранения» — Известные казахстанские медики предложили программу модернизации отечественного здравоохранения. Врачи в соавторстве написали статью «10 шагов к эффективному и устойчивому здравоохранению». Свои предложения внесли: Алмаз ШАРМАН, Юрий ПЯ, Вячеслав ЛОКШИН, Серик АКШУЛАКОВ и Абай БАЙГЕНЖИН.

TIME . KZ . «На уровне таблетки» — Гонка за вакциной от COVID-19 отодвинула на задний план разработку лекарств. Об этом почти не говорят, хотя крупнейшие фармацевтические компании по всему миру предпринимают попытки создать препараты для лечения коронавируса. Когда они могут появиться, рассказала ассоциированный профессор, доктор PhD, ведущий врач, клинический фармаколог Караганды Екатерина ЮХНЕВИЧ.

«Ап — и в доменную печь?» — С 1 февраля все сайты с доменами KZ за пределами Казахстана должны быть закрыты. Такую директиву родило отечественное Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП). Если ваш сайт имеет доменное имя KZ, но при этом расположен на сервере в России, в США или где-то еще, но не в Казахстане, то 1 февраля он будет отключен. И вам дадут всего 10 дней на то, чтобы “вернуться на родину”.

EXPRESS — K . KZ . «Бывший аким, разбазаривший 240 млн тенге, остался на свободе» — Экс-акима Павлодара Оразгельды КАИРГЕЛЬДИНОВА признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. А именно в том, что он купил абсолютно непригодное здание аэродрома в Баянаульском районе за казенный счет. В течение трех с половиной лет ему запрещено посещать увеселительные заведения, а также выезжать за пределы области без специального разрешения. При этом в колонию его отправлять не станут. Кроме того, бывшему чиновнику навсегда запретили возвращаться на государственную службу.

LITER . KZ . «Последняя надежда: история семьи астанчан, оставшейся без квартиры из-за жадных казахстанцев» — Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вас преследует череда неудач? Семья Куватовых на протяжении трех лет пытается справиться с ударами судьбы. Об отце семейства Нурболе КУВАТОВЕ казахстанцы впервые услышали после того, как он почти стал победителем квартиры бизнес-класса в Алматы, которую разыгрывала блогер, но не смог ее получить из-за условий конкурса и завистливых людей. Сезим КУВАТОВА обратилась в редакцию Liter.kz с просьбой рассказать ее историю — не для жалобы или сочувствия, а для того, чтобы выговориться и попросить помощи у казахстанцев.

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