Вакцинированные от КВИ получат электронные паспорта для свободного передвижения – Цой

Новости 138 0

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вакцинированные от коронавирусной инфекции (КВИ) получат электронные паспорта для свободного передвижения, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Для систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, получившим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения», — сказал Цой.

Он отметил, что пациенты смогут вносить данные вручную через мобильное приложение M-gov, а медицинские работники – через web-приложение.

 

Похожие материалы:

  1. Мобильное приложение запустила «Казахстанская фондовая биржа»
  2. Вкладчики «плохих банков» получат год на то, чтобы забрать свои накопления
  3. У минздрава РК спросили о потраченных деньгах ВБ, помимо занятых $21,8 млн на борьбу с КВИ
  4. В Казахстане сохраняется тенденция к росту заболеваемости COVID-19 – минздрав
  5. Вакцинацию от КВИ включат в нацкалендарь прививок, иммунизация в РК стартует с 1 февраля