Вакцинацию от КВИ включат в нацкалендарь прививок, иммунизация в РК стартует с 1 февраля

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вакцинацию от коронавирусной инфекции (КВИ) включат в национальный календарь прививок, а иммунизация в Казахстане стартует с 1 февраля, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, а также в целях обеспечения готовности к проведению вакцинации пртив КВИ, прошу поручить акимам областей и городов республиканского значения (…) обеспечить готовность медицинских организаций к началу вакцинации против КВИ с 1 февраля текущего года. (…) Министерствам финансов и юстиции, местным исполнительным органам в однодневный срок согласовать проект постановления правительства, регламентирующий включение вакцинации против КВИ в национальный календарь прививок», — сказал Цой на заседании правительства во вторник, обращаясь к премьер-министру Аскару Мамину.

Кроме того, он попросил поручить акимам завершить закуп холодильного оборудования и термоконтейнеров для транспортировки и хранения вакцины и обеспечить обучение по вопросам вакцинации от COVID-19 всех специалистов, вовлеченных в процесс вакцинации.