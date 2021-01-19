Слабые цифровые навыки и нехватка ПК увеличили разрыв в образовании РК

Шымкент. 19 января. КазТАГ – Слабые цифровые навыки и нехватка персональных компьютеров (ПК) увеличили разрыв в образовании Казахстана, сообщается в исследовании «Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии: от измерения проблемы к изменениям политик», результаты которого распространил международный центр журналистики MediaNet.

«По официальным данным на 2019 год, в казахстанских школах на один компьютер приходится по 11 учеников. Высокоскоростной доступ в интернет при этом есть только в 47% домохозяйств страны. Вкупе со слабыми цифровыми навыками учителей и учеников, а также неэффективными системами обучения все это привело к еще большему росту неравенства в доступе к образованию в республике. По оценкам Всемирного Банка, в наиболее уязвимом положении оказались учащиеся из малоимущих семей, из отдаленных районов, меньшинств и лица с особыми потребностями», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также в исследовании приводятся данные о том, что в Шымкенте лишь у одной семьи из пяти есть доступ к проводной широкополосной связи, а в школах города на каждый компьютер приходится по 23 учащихся.

Как уточнили в центре MediaNet, исследователи из стран Центральной Азии объединились, чтобы изучить, как региональные системы образования адаптируются к условиям пандемии и дистанционному обучению.

«При всей актуализации темы образования и неравенства в Казахстане (и в регионе, в целом) недостаточно представлено экспертное мнение, основанное на анализе ситуации и коллаборации. Команда исследователей ОФ «PaperLab» инициировала трансграничный проект по оценке роли и эффективности мер, принимаемых правительствами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в обеспечении доступа к образованию. Страновые эксперты намерены в каждом случае выявить слабые и сильные стороны в переходе к условиям постпандемии и усилить дискуссию относительно взаимосвязи между доступом к образованию и уровнем экономического неравенства в регионе», — сказано в сообщении.

В рамках проекта планируется разработать методологию Индекса неравенства доступа к образованию, который позволит не только сравнивать страны между собой, но и наглядно демонстрировать отстающие сферы, к которым необходимо привлекать внимание лиц, принимающих решения.