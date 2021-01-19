Fitch прогнозирует сокращение долга Казахстана относительно ВВП в 2021-2022 годы

Алматы. 19 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение долга Казахстана относительно ВВП в 2021-2022 годы.

«Мы прогнозируем сокращение отношения долга (Казахстана – КазТАГ) к ВВП приблизительно на 2 процентных пункта (п.п.) в 2021- 2022 годах до 21,6%, хотя это будет выше, чем 18,5% в 2019 году», — говорится в обзоре Fitch «Итоги выборов в Казахстане означают общую преемственность экономической политики».

Согласно документу, аналитики агентства прогнозируют и сокращение дефицита бюджета в 2021 году до 2,1% от ВВП по сравнению с 6,4% в 2020 году, и сбалансированность бюджета – главным образом за счет сворачивания мер по борьбе с пандемией и снижением доходов.

Поддерживать государственные финансы, будет, по мнению Fitch, восстановление нефтяных цен в дополнение к увеличению добычи в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев, по оценке аналитиков, первоначально сохранял нацеленность на продолжение структурных экономических реформ, включая пенсионную реформу и приватизацию, но они были приостановлены и их перспективы – неопределенные.