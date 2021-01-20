761 тыс. казахстанцев ждут от кабмина принятия правил изъятия средств из ЕНПФ – мажилисмен

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане 761 тыс. граждан ждут от правительства принятия правил изъятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), заявил депутат мажилиса РК Аманжан Жамалов.

«2 января 2021 года президент Казахстана подписал закон по восстановлению экономического роста, в котором установлено право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и на лечение. Он давно вступил в силу. Однако до сих пор правительство не приняло правила использования единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий. 761 тыс. граждан ждут эти правила», — сказал Жамалов, обращаясь с запросом к правительству в среду.

По его словам, граждане только на портале eGov оставили более 900 комментариев.

«Многие граждане недовольны тем, что будет установлено ограничение на продажу жилья в течение пяти лет. При этом не учитываются обычные жизненные ситуации граждан: переезд в другой регион, город, улучшение жилищных условий», — отметил депутат.

Также казахстанцы отмечают необходимость предоставления условий на приобретения строящегося жилья по договорам долевого участия, на проведение ремонта своего жилья.

Жамалов попросил ускорить принятие необходимых нормативно-правовых актов (НПА) и ввести их в действие до конца января 2021 года.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 23 декабря пакет соответствующих поправок был одобрен в парламенте и передан на подпись президенту. 2 января Токаев подписал закон об изъятии части пенсий на улучшение жилищных условий.