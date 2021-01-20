«Президент Токаев в принципе ликвидировал институт ответственных секретарей». «Казахскоязычные и русскоязычные: возможен ли компромисс?». «Страну ждет неминуемая гуманитарная катастрофа». «Вводить ли ограничение на использование сотовых телефонов в школах?»

Сетевой Казахстан 20 января 2021г.

IA — CENTR . RU . «13 лет просуществовал, но смысла не обнаружилось» — 19 января президент Казахстана освободил от должностей ответственных секретарей восьми министерств. Отставки госслужащих, однако, произошли не по их вине. В канун Нового года президент ТОКАЕВ в принципе ликвидировал институт ответственных секретарей в стране. Что не так с просуществовавшим в Казахстане 13 лет институтом и, как объяснить действия президента. Данияр АШИМБАЕВ — И в прошлом году уже стало ясно, что возиться с ответсеками никто не собирается, поскольку было понятно, что обеспечить непрерывность их работы не получится в принципе… Вообще, говоря о каждой реформе, то если не обеспечивать последовательности реализации ее механизмов, то смысл она теряет очень быстро. Если приняли план, то надо его придерживаться, а не корректировать постоянно. А у государства обеспечение запланированных результатов отсутствует на корню.

EXCLUSIVE . KZ . «Парламентская оппозиция – свадебные генералы мажилиса?» — Новшеством мажилиса VII созыва является то, что парламентской оппозиции отдали руководство двумя комитетами из семи. Однако, после того, как Еxclusive.kz изучил их качественный состав, стало ясно, что парламентская оппозиция находится под полным и неусыпным контролем Nur Otan.

QMONITOR . KZ . «Казахскоязычные и русскоязычные: возможен ли компромисс?» — Дискуссии в Казахстане по языковому вопросу все чаще выливаются в жесткие противостояния. Как снять эту напряженность? Возможен ли хоть какой-то консенсус? Существует ли некий «компромиссно-оптимальный» вариант, который бы примирил стороны или хотя бы снизил градус конфронтации? А, может, все бесполезно, и степень конфликтности будет только нарастать? Слово нашим экспертам Казбеку БЕЙСЕБАЕВУ, Марату ТОЛИБАЕВУ и Земфире ЕРЖАН.

CARAVAN . KZ . ««Сохранять национальную идентичность легко, если сам этого желаешь»: как этнические казахи переживают ассимиляцию за рубежом» — Трудно ли этническим казахам, проживающим в зарубежных странах, переживать процесс ассимиляции и при этом сохранять свою национальную идентичность? Почему казахи, живущие в разных странах, имеют разный уровень национального менталитета и языка? Почему казахские диаспоры за рубежом столь неоднородны по своей структуре в социальном и культурном отношении? Об этом читайте в сегодняшнем материале…

«В Казахстане легче объявить кампанию по защите детей от домашнего насилия, чем устранить дискриминацию детей в обществе» — Общественный деятель Мурат ТЕЛИБЕКОВ — Практически каждый день в СМИ появляются объявления о том, что родители умоляют общество помочь тяжелобольному ребенку, собирают деньги на дорогостоящее лечение. Такие крики о помощи мы слышим практически каждый день. По сути, это позор нации! Взять на себя решение таких проблем правительству не хочется. Тяжело, обременительно… Легче объявить кампанию по защите детей от домашнего насилия, чем устранить в целом дискриминацию детей в обществе.

SPIK . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Нашу страну ждет неминуемая гуманитарная катастрофа» — Я испытываю глубокое разочарование… И самое печальное, что я не вижу никакого желания со стороны властей хоть как-то изменить ситуацию. Между тем все творческие союзы лежат на боку. Творческая интеллигенция нищенствует. Со сцен и экранов ушла стыдливость. В сетях, СМИ, в телевизоре и кинотеатрах правит бал воинствующая пошлость. На место творческой элиты взгромоздилась всякая шушера. «Учителями жизни» и нравственными авторитетами для молодежи и подростков стали мутные субъекты с инстаграмма. Страна погрязла в религиозном мракобесии. Набирают обороты националистические настроения. Рушатся на глазах вековые традиционные установки. На место их внедряются новые, пропагандирующие ложные лозунги. В сфере культуры процветает коррупция и кумовство…

365 INFO . KZ . «Случайно сгенерированную статью опубликовали в журнале Академии наук Казахстана: фейк или правда?» — Скандальную информацию на днях опубликовал на своей странице в Facebook генеральный директор Института математики и математического моделирования Махмуд САДЫБЕКОВ. Он рассказал, как группа казахстанских авторов и их испанский коллега выдали в научном журнале «Вестник» академии наук Казахстана псевдонаучную статью. Хуже того — по словам Садыбекова, статья представляет собой случайный набор слов, сгенерированный компьютером. «Настоящий хищнический журнал: рецензирование не проводят и публикуют только за оплату. Это еще раз подтверждает необходимость усиления требований к отечественным научным журналам, даже, если они уже и вошли в международные базы».

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Соцсети в руках чиновников превращаются из удобного, быстрого и мощного инструмента коммуникации в какую-то передовицу «Казахстанской правды»» — Я всегда говорил о том, что найдись в Казахстане чиновник, который о своей работе сможет рассказать человеческим языком – он станет суперзвездой в соцсетях. Человек, который не будет вещать про мероприятия, меморандумы и встречи с населением, а просто скажет – ребята, мы сегодня сделали то-то и то-то. Это нужно, и результат будет. Мы работаем, и работаем тяжело, но у нас есть цель, и она – такая-то. А если есть вопросы – задавайте. Но такого героя нет, и пока не предвидится.

KURSIV . KZ . «Какие контракты BI Group заключил с управлением комфортной среды Алматы» — 18 января 2021 года, стало известно, что Антикоррупционная служба Алматы начала досудебное расследование хищений при строительстве модульной инфекционной больницы. Деньги на антиководный госпиталь выделяло управление комфортной среды Алматы, а возведением занималась одна из компаний холдинга BI Group. «Курсив» изучил контракты, которые управление комфортной городской среды Алматы (управление) заключало с подрядчиками на протяжении 2020 года, и какие из этих договоров были подписаны с BI Group.

«Сколько стоит содержание объектов Азиады и Универсиады» — Все спортивные объекты Азиады и Универсиады, построенные в Нур-Султане и Алматы, находятся в собственности государства. До 2019 года ими управляли созданные госструктурами товарищества с ограниченной ответственностью. Из-за ограничений уставной деятельности, обязательности бюджетирования и правил госзакупок эти компании не справлялись с задачей коммерциализации объектов. Однако государство хотело снизить бюджетные расходы на содержание спортивных дворцов и стадионов. Поэтому спортобъекты решили передать в управление частным партнерам без права выкупа.

TIME . KZ . «Ох уж эти гаджеты!..» — На сайте электронного правительства выставлен проект приказа “Об утверждении перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях”. Именно там в части, касающейся ограничений, речь идет об использовании любых мобильных устройств: телефонов, планшетов, плееров, “за исключением случаев использования в учебно-воспитательном процессе по разрешению педагога”. Нужно ли вводить ограничение на использование сотовых телефонов в школах?

«Тень “Победы”» — В Таразе жители дачного кооператива просят городские власти решить их коммунальные проблемы. Еще в 2012 году населенный пункт вошел в состав города, но качество жизни от этого не изменилось. Свет и поливную воду здесь до сих пор получают от близлежащего завода, а питьевую — из скважин во дворах.

«Страшное дело» — В Атырау вынесли приговор медикам областного перинатального центра. Вина подсудимых в убийстве младенца и недонесении была полностью доказана показаниями свидетелей, записями с камер видеонаблюдения, аудиозаписью телефонных разговоров между Нысанбаевым и Кайыржаном, где они обсуждают способ убийства новорожденного. Итак, приговором суда 18 лет лишения свободы назначили экс-директору ОПЦ Куанышу НЫСАНБАЕВУ, дежурному врачу, акушеру-гинекологу Аскару КАИРЖАНУ — 16, акушерке Тамиле КУЛЬБАТИРОВОЙ — 15 лет.

AZATTYQ . ORG . «Смерть не доказана. Близкие уехавших в Сирию добиваются признания их умершими» — Согласно законодательству Казахстана, пропавший человек через год признаётся пропавшим без вести, через три года — умершим. Если есть основания предполагать его гибель, через полгода могут выдать соответствующую справку. Родственники пропавших без вести в Сирии получить ее не могут, а в результате не могут ни продать квартиру, ни оформить пособия на детей-сирот.

««Чтобы выжить нас отсюда за копейки». Люди, чьи земли изымают для госнужд, сообщают о давлении» — Взломанные дома, разрубленные топором двери, отключение света и воды. Жители поселков Карагандинской области, которых ради добычи меди выселяют и земельные участки которых отчуждают под государственные нужды, сообщают об оказываемом на них давлении с целью ускорить процесс переселения. Акимат говорит, что людям предлагают жилье, а в случае отказов от «согласительных процедур» подаются иски о принудительном отчуждении.

TENGRINEWS . KZ . «Я протащу зубами самолет! «Железный человек» в Алматы идет на новые рекорды» — В Алматы живет свой «Железный человек». Так его называют потому, что он как будто сделан из железа, а еще это железо может гнуть, двигать и делать с ним все, что угодно. Зовут его Александр ДАНЧЕВ и для него нет ничего невозможного: наш герой настолько силен, что может тянуть на веревке без помощи рук, одними зубами, легковушки, многотонные грузовики и в планах есть даже самолет, а еще запросто гнет гвозди и подковы.

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